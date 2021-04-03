Монтаж электрического котла в Москве и МО с вызовом мастера на дом
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Установка измельчителя пищевых отходов
Установка измельчителя пищевых отходов в Москве и МО с вызовом мастера
Устранение протечки канализации
Устранение протечки в канализации в Москве и МО с вызовом мастера на дом
Устранение нестандартных течей
Устранение нестандартных течей в Москве и МО с вызовом сантехника на дом
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Как работает сантехникия на дому?
Для того чтобы получить помощь сантехника в домашних условиях в первую очередь необходимо обратиться к дежурным специалистам, после этого специалист сантехникии с вами свяжется, чтобы подтвердить заказ. Важно! При оформлении заказа обязательно указывайте адрес проживания в Москве и Московской области, чтобы тот сантехник, который находится поблизости смог быстро оказать услуги на дому.Оформить заявку
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О специалисте: Профессиональный монтаж отопления, водоснабжения и канализации. Помощь в подборе материалов, учитывая ваши пожелания, у официальных представителей. Образование: Окончил Новгородский строительный колледж Опыт работы: с 2008 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) — устойчивая. Гарантия: Специалист дает «9 месяцев» гарантии на все виды работ. Советуем […]Вызвать сантехника
О специалисте: Работаю быстро, качественно, недорого. Ответственный, коммуникабельный, общительный, стрессоустойчивый, грамотный. Большой опыт работ по монтажу инженерных сетей, сборке мебели, газо-, электросварочным работам. Образование: Окончил Омский Колледж Транспортного Строительства (ОКТС) Опыт работы: с 2000 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) — устойчивая. Гарантия: Специалист дает «12 […]Вызвать сантехника
О специалисте: Стараюсь делать все качественно и своевременно. Как для себя! Инструмент использую различный, чтобы выполнять свою работу. Потому как моя специализация — это не одно, а несколько направлений. Образование: Окончил Пензенский колледж архитектуры и строительства Опыт работы: с 2011 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) […]Вызвать сантехника
О специалисте: Готов ВАМ помочь!!! словом и действием, выехать и решить практически любую (штатную, не штатную) ситуацию-по электрике, отоплению и сантехнике, а также монтажу. По северу Москвы и Московской области. p. s ВАШ МАСТЕР. Образование: Окончил Московский Архитектурный Институт (Государственная Академия) Опыт работы: с 2005 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы […]Вызвать сантехника
О специалисте: Делаю свою работу с любовью и качеством. Образование: Окончил Комсомольский-на-Амуре строительный колледж Опыт работы: с 2009 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) — устойчивая. Гарантия: Специалист дает «6 месяцев» гарантии на все виды работ. Советуем заключать договор на дорогостоящий и долгий ремонт. Дополнительная информация: […]Вызвать сантехника
О специалисте: Я специализируюсь по сантехнике уже более 15 лет, если будут проблемы в этой области, с радостью всё починю. Образование: Окончил Нижневартовский строительный колледж Опыт работы: с 2003 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) — устойчивая. Гарантия: Специалист дает «11 месяцев» гарантии на все виды […]Вызвать сантехника
О специалисте: Любую поломку я починю на раз два, буду рад вашим заказам. Образование: Окончил Ивановский политехнический колледж Опыт работы: с 2005 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) — устойчивая. Гарантия: Специалист дает «10 месяцев» гарантии на все виды работ. Советуем заключать договор на дорогостоящий и […]Вызвать сантехника
О специалисте: Занимаюсь сантех.работами с 18 лет, сейчас мне 38. Образование: Окончил Самарский колледж строительства и предпринимательства Виталия ПетровА Опыт работы: с 2000 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) — устойчивая. Гарантия: Специалист дает «12 месяцев» гарантии на все виды работ. Советуем заключать договор на дорогостоящий […]Вызвать сантехника
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Блог сантехников, где специалисты из Москвы описывают свой опыт оказания сантехнических услуг на дому. А также они дают полезные советы, как самостоятельно устранить несложные протечки и другие неисправности коммуникационных систем.
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