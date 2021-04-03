О специалисте: Стараюсь делать все качественно и своевременно. Как для себя! Инструмент использую различный, чтобы выполнять свою работу. Потому как моя специализация — это не одно, а несколько направлений. Образование: Окончил Пензенский колледж архитектуры и строительства Опыт работы: с 2011 года. Политика цен: прозрачная, ориентируемся на ваш бюджет. Стоимость работы (с расходными материалами и запчастями) […]